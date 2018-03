Atl. Madrid, per una tv catalana c'è l'intesa tra Griezmann e il Barça

© foto di J.M.Colomo

Antoine Griezmann (26) rappresenta da tempo uno degli obiettivi principali del Barcellona per la prossima stagione. Secondo il canale catalano TV3, l'attaccante dell'Atletico Madrid avrebbe trovato un'intesa con la dirigenza blaugrana che sarebbe pronta a versare la cifra della clausola rescissoria nelle casse dei colchoneros. Il Barça, dunque, non avrebbe problemi a sborsare cento milioni di euro per assicurarsi il calciatore francese.