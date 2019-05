Atl.Madrid, piace Inaki Williams. La clausola da 88 milioni spaventa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Athletic Bilbao in estate potrebbe perdere l'attaccante Inaki Williams. Classe '94, in stagione ha giocato tutte le 38 partite di Liga segnango 13 gol e fornendo 4 assist ai compagni. Un rendimento di livello che, secondo As, ha attirato l'attenzione dell'Atletico Madrid, club a caccia di rinforzi buoni per sostituire il partente Griezmann. In passato era stato il Liverpool a muoversi col club basco che però si è sempre trincerato dietro la clausola da 88 milioni di euro.