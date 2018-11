Atl. Madrid, Saul: "Leganes in un gran momento ma dovevamo vincere"

© foto di J.M.Colomo

Brutto stop arrivato per l'Atletico Madrid che non è andato oltre l'1-1 in casa del Leganes. Molto deluso da questo risultato Saul Niguez che dopo la gara ha detto: "La sensazione è agrodolce, è stato molto importante non perdere, sappiamo che in questi campi ci si giocano i campionati. Il Leganés ha fatto un ottimo primo tempo, ma dobbiamo essere più ambiziosi e dovevamo vincere. Il Leganés aveva già conquistato i tre punti contro il Barcellona e ora anche due da noi, stanno vivendo una grande stagione e dobbiamo congratularci con loro".