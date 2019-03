© foto di J.M.Colomo

Dopo la vittoria contro il Leganes, il giocatore dell'Atletico Madrid Saul Niguez ha parlato ai microfoni dei media spagnoli: "E 'una vittoria molto importante, ci è costata parecchio, non ci sono state chiare occasioni per nessuna delle due squadre, è stata una partita difficile. Ruolo? Cerco di aiutare la squadra, posso giocare in molte posizioni e cerco sempre di dare il massimo. Quello che non mancherà mai è l'impegno".