Atl. Madrid, se Griezmann non si presenta verrà aperto un dossier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani inizierà la pre-season dell'Atletico Madrid e Antoine Griezmann è atteso in ritiro come tutti gli altri giocatori nonostante la sua richiesta di cessione. I colchoneros infatti hanno dichiarato guerra al Barcellona chiedendo al giocatore di iniziare gli allenamenti come prevede il regolamento ma pare che il francese non abbia alcuna intenzione di farlo. Pertanto secondo quanto la Cadena Ser, l'Atletico Madrid, applicando le sue regole interne, aprirà un dossier e Griezmann ne pagherà le conseguenze.