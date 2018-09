Atl. Madrid, Simeone: "Abbiamo sofferto ma c'è stata una grande reazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, dopo la vittoria in Champions League contro il Monaco. "Abbiamo iniziato sotto nel punteggio, poi c'è stata la reazione è questa è la cosa più importante. Abbiamo imparato a soffrire a così è arrivata la vittoria. In avvio non stavamo dando il massimo e la fortuna non era dalla nostra parte. Griezmann è stato decisivo come nell'assist per Diego Costa, ha fatto una grande partita".