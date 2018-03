Atl. Madrid, Simeone: “PSG? Penso solo all'Europa League”

© foto di J.M.Colomo

Il Paris Saint-Germain già cerca l'allenatore per la prossima stagione. Sulla lista dei dirigenti francesi non può mancare Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid che ha così risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto dell'interesse proveniente dalla Ligue 1: “Non posso controllare queste voci, io penso solo alla gara di Europa League della mia squadra. Spero che tanta gente sia allo stadio per sostenerci”, le parole di Simeone in vista della gara contro la Lokomotiv Mosca.