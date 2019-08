Alla vigilia della gara contro il Getafe, Diego Simeone in conferenza stampa ha parlato di Joao Felix: "Non mi interessa caricarlo di responsabilità. Sto cercando di continuare sulla stessa linea. Ha una mente aperta per ascoltare e imparare e sta migliorando e crescendo nei dettagli in cui deve migliorare. E' cresciuto molto da quando è arrivato e continuerà a migliorare ciò che cerca di cambiare. Cercherò di ottenere il meglio da lui per lui e per la squadra", ha detto il tecnico dell'Atletico Madrid.