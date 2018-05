Atl. Madrid, Simeone: "Con l'Eibar gara speciale per Torres e i tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Eibar per l'ultima di campionato, Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa: "C'è qualcosa di importante, una grande fiducia, andremo al 140 percento perché sarà una partita speciale perché Fernando se ne andrà e noi vogliamo che lui lo faccia con un trionfo, con uno stadio pronto esplodere e tutti dobbiamo collaborare per finire al secondo posto".