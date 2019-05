© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid non ha più nulla da dire in questa stagione e contro l'Espanyol è arrivata una pesante sconfitta per 3-0 in campionato. Dopo la gara Diego Simeone ha detto: "Io non credo che ci sia stata mancanza di intensità, è stato un match combattuto, fino ai primi 10 minuti del secondo tempo abbiamo fatto anche bene. Il primo gol ha iniziato a cambiare il destino della partita, il secondo ha iniziato a farci cadere e l'Espanyol ha meritato la vittoria meritatamente, è stato superiore".