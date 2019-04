© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Celta Vigo, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato di Griezmann e Oblak grandi protagonisti con due prestazioni decisive: "E' importante dare sempre il massimo fino alla fine e che la squadra sia competitiva come sempre. Come sarebbe l'Atletico senza Griezmann e Oblakl? Come sarebbe il Barcellona senza ter Stegen e Messi. Lo stesso che è successo al Real senza Cristiano. Oblak è il miglior portiere del mondo, abbiamo la fortuna che abbia scelto di giocare con l'Atletico e che sia qui con noi. E' migliorato molto. Griezmann è uno dei nostri capitani, il club ha fatto un lavoro enorme per continuare a contare su di lui, è felice a Madrid, è un giocatore importantissimo per il club, non c'è niente che mi faccia pensare ad un suo addio".