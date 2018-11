Atl. Madrid, Simeone: "Il gioco? Non abbiamo fatto così male in 7 anni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Il nostro obiettivo è vedere cosa arriva adesso, ossia il Borussia Dortmund che è in gran forma. Sono imbattuti in campionato e in Champions e hanno 4 punti di vantaggio sul Bayern. Griezmann? È un giocatore molto importante ed è cresciuto. Abbiamo grande fiducia in lui. Il calcio è meraviglioso perché ci sono infiniti modi di giocare e vincere. Devi sceglierne uno e noi crediamo nel nostro. E in sette anni non abbiamo fatto così male".