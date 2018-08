Atl. Madrid, Simeone: "Non sarà facile per nessuno contro il Valencia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match pareggiato contro il Valencia, in sala stampa interviene il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone: "Abbiamo avuto la partita in controllo, con i cambi volevo vincere la gara, ma non ci siamo riusciti. Il Valencia, però, è una buona squadra non sarà facile per nessuno. Prendiamo un buon punto e torniamo a casa".