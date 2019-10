Atl.Madrid, Simeone: "Quelli contro l'Alavés non sono due punti persi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atlético Madrid pareggia per 1-1 sul campo dell'Alavés e fallisce il sorpasso al Granada, capolista a sorpresa in Liga. Un punto per la squadra di Diego Pablo Simeone che, però, non considera il pari del Mendizorroza un'occasione sprecata: "Questi non sono due punti persi. L'Alavés ha giocato una buona partita, nel primo tempo anche meglio di noi. Poi nella ripresa è arrivato il gran gol di Lucas, sono cose che succedono. Loro avevano subìto un solo gol in cinque partite casalinghe e hanno perso solo con il Siviglia. Ci aspettavamo l'intensità e l'aggressività della prima parte, ma non siamo riusciti a ribattere colpo su colpo" sono state le sue parole riportate da Europa Press. Una prestazione, soprattutto nel primo tempo, poco convincente da parte dei Colchoneros della quale Simeone si assume la piena responsabilità: "Se una squadra non parte bene, è responsabilità dell'allenatore perché non è riuscito a caricare i suoi giocatori, ma di questa partita dobbiamo salvare il secondo tempo. Morata? Stava bene, ha segnato e solo un miracolo del portiere gli ha impedito di fare una doppietta. Avesse segnato la partita sarebbe finita lì" ha concluso.