Atl. Madrid, Simeone: "Qui si può solo crescere. Wenger straordinario"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di J.M.Colomo

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha così presentato il match contro l'Arsenal in una clip mandata in onda da Sky Sport: "Siamo un club che può soltanto crescere e lo stiamo facendo stagione dopo stagione, a cominciare dal livello delle prestazioni, passando per lo stadio e per la società stessa. Abbiamo un parco giocatori enorme e ci dà speranza che se continuiamo a lavorare avremo la possibilità di crescere ancora. Wenger? Siamo due squadre di grande esperienza, loro hanno un allenatore straordinario per il presente e per la storia nel club. Loro sono molto pericolosi con Lacazette, ma anche con Ramsey Ozil. Dobbiamo essere bravi a fare la partita che diciamo noi e prendere in mano il gioco".