Atl. Madrid, Simeone: "Resta il rammarico per non aver vinto il derby"

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha commentato così l’1-1 nel derby di Madrid ai microfoni di Fox Sports: “Abbiamo giocato giovedì e lo sforzo è stato grandissimo da parte dei miei calciatori, così come lo è stato oggi. Ci aspettavamo un grande avvio del Real e noi abbiamo faticato nel trovare le giuste misure in mezzo al campo. Poi, con Griezmann, Koke e Vitolo, abbiamo trovato le giuste posizioni in cui poter far male ai nostri avversari. Nel finale ci sono state occasioni per noi e per loro, resta il rammarico per non aver vinto”.

Zero vittorie in trasferta contro Barcellona e Real Madrid in questa stagione. Cosa manca?

“Paris Saint-Germain e Juventus hanno perso contro il Real Madrid ed il Barcellona, noi no e male non è”.

Qual è lo step successivo dell’Atletico?

“Sicuramente quello di pensare alla gara di giovedì contro lo Sporting, dopodiché a domenica. Noi dobbiamo pensare a partita dopo partita”.