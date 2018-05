Atl. Madrid, Simeone: "Siamo pochi, sapevo che prima o poi avremmo perso"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il brutto ko rimediato in casa contro l'Espanyol, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha detto: "Diego Costa era squalificato, Correa anche, Griezmann ha compiuto un notevole sforzo l'altro giorno e Godin ha 32 anni, Gabi ne ha 34 anni. Cosa vuoi di più? Non sono alibi, ma è possibile che questo tipo di situazione appaia. Quando giochiamo molto come possiamo, può succedere. Me lo aspettavo prima o poi. Abbiamo pochi giocatori e ovviamente le forze stanno diminuendo, come la mia voce".