Atl. Madrid, Simeone: "Tutto può succedere fino alla fine del mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della gara contro il Getafe, Diego Simeone ha parlato del mercato dell'Atletico Madrid e della perdita di tre giocatori importanti come Griezmann, Lucas Hernandez e Rodri: "Penso che tutti gli allenatori vogliano la squadra finita il più presto possibile. Prima di iniziare a giocare sarebbe molto più sano mentalmente chiudere la squadra, lavorare con i ragazzi che avrai per tutta la stagione, ma tutto può succedere fino al 2 settembre. Abbiamo avuto tre uscite importanti, da Rodrigo al Manchester City, una squadra potente che è cresciuta negli ultimi anni, in particolare con l'arrivo di Guardiola; la partenza di Griezmann al Barcellona, una delle migliori squadre al mondo e la partenza di Lucas al Bayern Monaco, un'altra delle migliori squadre del mondo. Tutti i giocatori che sono andati via lo hanno fatto attraverso la loro clausola rescissoria e ovviamente lì non abbiamo molto spazio per le decisioni, sono andati in grandi squadre e questo ci rende felici".