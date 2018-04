Atl. Madrid, torna Diego Costa tra i convocati. Fuori Saul e Griezmann

Diego Simeone pensa già all'Arsenal. Domani infatti l'Atletico Madrid sfiderà l'Alaves ma il tecnico ha deciso di lasciare a casa Saul e Griezmann per scelta tecnica e i due si uniranno a Gimenez, che invece è squalificato in campionato. Torna tra i convocati invece Diego Costa che ha ripreso ad allenarsi e domani dovrebbe giocare titolare.

