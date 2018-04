Atl. Madrid, Vrsaljko record negativo: doppio giallo più veloce in E.L.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid è in campo all'Emirates Stadium di Londra in occasione della semifinale di andata di Europa League contro l'Arsenal. La formazione di Diego Simeone, però, è in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione rimediata da Sime Vrsaljko a inizio partita. L'ex Genoa e Sassuolo, tra l'altro, ha ricevuto sia il primo (dopo un minuto e 15 secondi) che il secondo cartellino giallo (dopo nove minuti e nove secondi) più veloce di questa edizione di Europa League. Poco dopo l'espulsione del croato, anche Simeone è stato allontanato dalla sua panchina.