Atlético, Gabi: "Contro il Real per chiudere il discorso per il 2° posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Atlético Madrid, Gabi, parla della classifica dei colchoneros: "Sarà complicato che il Barcellona cada nella corsa al titolo. Il nostro obiettivo è arrivare sempre in alto. E domenica contro il Real Madrid è una partita chiave per chiudere il discorso per la seconda piazza".