Atlético Madrid-Arsenal, la stampa spagnola: "E' la grande notte"

La stampa spagnola dedica la prima pagina all'Atlético Madrid, impegnato questa sera nella semifinale di ritorno di Europa League contro l'Arsenal. "La grande notte del Metropolitano" titola As: "Il pubblico è accorso in massa a seguito della squadra all'Hotel de la Concentracion e oggi riempirà lo stadio per raggiungere la finale di Lione" si legge. "Corazon de Lyon" è il titolo di Marca che sfrutta un gioco di parole legato alla sede della finale di Europa League.