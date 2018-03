Atlético Madrid, Griezmann: "Deciderò il mio futuro prima dei Mondiali"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato da L'Equipe, Antoine Griezmann parla del suo futuro. L'attaccante dell'Atlético Madrid già da un anno è al centro delle attenzioni delle big europee, su tutte Manchester United e Barcellona: "Il mio futuro sarà deciso prima della Coppa del Mondo, voglio andare in Russia con la mente sgombra. Penso che sia quello che tutti vogliono. Non è la questione di sapere dove giocherò, che può essere anche noioso, ma il fatto di ricevere telefonate in un momento delicato. Ho detto a mia sorella che la decisione sul rimanere o meno a Madrid la prenderò prima di partire per la Russia".