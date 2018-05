Atlético, Simeone: "Con l'Arsenal servirà più il cuore che le gambe"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal per il ritorno delle semifinali di Europa League: "Molte partite si giocano più col cuore che con i piedi e la sfida di domani è una di queste. All'andata a Londra mi aspettavo di trovarmi in situazioni complicate e non credo di essermi di molto sbagliato. Abbiamo bisogno di uno stadio che esploda, che trasmetta passione perché questo siamo noi: serve unione fra la squadra e i tifosi".