Atletico, ag. Torres: "Europa League, ci voleva. Futuro MLS o Asia"

Antonio Sanz, portavoce della Bahía (agenzia che rappresenta gli interessi dell'attaccante Fernando Torres), ha parlato così a Cadena Cope del futuro del Niño, prossimo all'addio all'Atletico Madrid: "Fernando è felice. Avrebbe lasciato l'Atletico con una spina nel fianco se non fosse riuscito a vincere nessun titolo importante. Non sappiamo ancora quando potremo annunciare la sua nuova squadra, è presto per dire dove giocherà. Per ora lo vedo tra Chicago, Montreal e Houston, senza dimenticare poi l'opzione asiatica".