Atletico, Correa: "Cerco sempre di aiutare la squadra, buona prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'ottima prestazione offerta contro l'Athletic Bilbao, il giocatore dell'Atletico Madrid Correa ha ammesso di essere in un buon momento: "È chiaro che si vuole sempre giocare e aiutare la squadra e farlo bene. Sulla fascia è lavoro più fisico e mi costa di più che giocare più in alto, dove mi sento più a mio agio e posso essere più utile per la squadra. Ma si cerca sempre di aiutare la squadra. Penso che in generale abbiamo giocato bene e siamo felici. Sapevamo che sarebbe stato difficile e abbiamo trovato i gol al momento giusto. Sapevamo che sulle palle inattive sono forti e abbiamo parlato per controllare meglio le partite. Sono un giocatore che cerca di andare sempre avanti, a volte le cose non ti riescono, ma cerco sempre di aiutare la squadra e non cambierò questo mio atteggiamento".