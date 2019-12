© foto di J.M.Colomo

Miguel Angel Gil Marin, dirigente dell’Atletico Madrid, ha parlato a Cadena SER soffermandosi anche sul prossimo mercato dei Colchoneros: “Stiamo analizzando il mercato, anche se abbiamo poco margine. A partire da qui, analizzeremo tutte le situazioni di mercato che ci potrebbero dare una mano. Diego Costa non ci sarà fino a fine febbraio, salterà altre 18 partite almeno. Abbiamo solo Morata in attacco e ci piacerebbe qualificarci alla prossima Champions, passare gli ottavi contro il Liverpool e vincere la Supercoppa”. Ricordiamo che da giorni l’Atletico Madrid è dato come molto vicino a Edinson Cavani.