© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La crisi dell'Atlético Madrid ha il volto di Antoine Griezmann. I colchoneros chiudono una settimana da dimenticare perdendo contro l'Athletic e dicendo addio anche alla Liga, col Barcellona distante 10 punti. L'attaccante francese non segna da un mese, precisamente dal 16 febbraio nella partita contro il Rayo Vallecano ed è mancato nel momento più importante dell'anno. Al quinto anno con la maglia dell'Atlético, ha finora realizzato in questa stagione 18 reti in 39 partite.