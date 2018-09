Atletico, Griezmann sul gran rifiuto al Barça: "Non ci dormivo la notte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di un'intervista concessa a TeleFoot l'attaccante francese Antoine Griezmann ha parlato del gran rifiuto da lui perpetrato al Barcellona durante l'ultima estate, avendo preferito rimanere all'Atletico Madrid per rinnovare anche il suo contratto coi Colchoneros: "Ci sono stati attimi nei quali non sono stato bene. Ho parlato a lungo con mia moglie, mi svegliavo la notte per chiedermi cosa sarebbe stato meglio fare. Anche in famiglia c'era chi mi diceva di rimanere e chi di andare. La scelta è stata una delle più difficili della mia vita ma non mi pento di aver deciso per l'Atletico".