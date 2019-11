Atletico, sorrisi in vista della Juve: Joao Felix e Savic verso il rientro

© foto di Dimitri Conti

Il portale web del quotidiano Marca fa il punto sull'Atletico Madrid, prossimo avversario della Juventus in Champions il 26 ottobre. Nella giornata di oggi, si legge, si è unito al gruppo Joao Felix dopo un'assenza di quasi un mese (19 ottobre). Il portoghese ha riniziato a lavorare in gruppo e nei prossimi giorni arriverà anche il via libera da parte dei medici (è reduce da un problema alla caviglia destra), con anche Stefan Savic che è dato come prossimo al rientro.

Maggiore incertezza, invece, sulle condizioni di José Maria Gimenez e Diego Costa, i cui rientri saranno valutati nei prossimi giorni.