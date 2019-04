Atletico, il Barça non molla Griezmann: "Possiamo pagare la clausola"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante le parole di Simeone e Cerezo, che hanno ribadito l'incedibilità di Antoine Griezmann e la volontà del giocatore di restare all'Atletico Madrid, da Barcellona continuano a monitorare la situazione dell'attaccante francese. Ieri sera, il vice-presidente dei blaugrana, Jordi Mestre, ha dichiarato a Cadena Ser Catalunya: "Ci vuole discrezione sui prossimi acquisti, per ora non è il momento di parlarne. I dirigenti parleranno con l'allenatore e vedranno in che direzione muoversi. Le sue qualità sono indiscutibili, ma dobbiamo capire se possa interessarci e se possiamo permetterci il suo acquisto. Il Barcellona ha i 120 milioni della clausola? Sì, li abbiamo".