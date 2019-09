Atletico, il mercato alle spalle. Prima convocazione per Angel Correa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha convocato 19 giocatori in vista della sfida di campionato contro la Real Sociedad. Assenti come confermato dallo stesso tecnico sia Morata che Thomas, così come Saponjic, Stefan Savic ha recuperato dai problemi fisici degli ultimi periodi. Ma la grande novità è la presenza di Angel Correa, giocatore a lungo trattato dal Milan e assente nelle prime uscite stagionali dei Colchoneros. Ricordiamo che l'Atletico Madrid sarà l'avversario della Juventus nella prima gara di Champions in programma mercoledì 18 settembre. Questo l'elenco completo:

Portieri: Adan, Oblak

Difensori: Gimenez, Arias, Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier

Centrocampisti: Koke, Saul, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo

Attaccanti: Joao Felix, Correa, Diego Costa, Riquelme