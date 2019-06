Atletico, Juanfran: "Griezmann qui ha dato tutto, va solo ringraziato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esterno dell'Atletico Madrid Juanfran lascerà nei prossimi giorni il club spagnolo dopo oltre 8 anni di militanza. Oltre a lui e Godin, però, anche Antoine Griezmann ha comunicato la propria intenzione di lasciare i Colchoneros, scelta che ha creato non poche polemiche. Proprio Juanfran ha parlato del francese ai microfoni di EFE: "Antoine è un leader silenzioso, uno di campo. Capisco i tifosi che non provano la stessa cosa per l'addio di Godin e per l'addio di Griezmann, ma nei 5 anni di Atletico Madrid ha sempre dato tutto e questo è innegabile. Per questo credo che sia da ringraziare".