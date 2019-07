Atletico, Kalinic in dubbio: ma il giocatore spera in cambio di rotta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nikola Kalinic continua ad allenarsi a Madrid, nonostante la tournée in Messico e negli Stati Uniti dei colchoneros. L’attaccante croato si sta allenando in solitaria, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L’ex Milan e Fiorentina spera in un cambio di rotta, ma il club madrileno valuterà eventuali offerte. Al momento non ci sono offerte, ma la posizione del calciatore resta in bilico.