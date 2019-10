© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Atletico Madrid, Koke, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida di Champions col Bayer Leverkusen: "Stiamo lavorando per cambiare il trend di risultati in casa. Vogliamo tornare a fare punti anche al Wanda Metropolitano. Pochi gol? La colpa non è degli attaccanti, ma di tutta la squadra. Abbiamo una rosa giovane, ci serve esperienza, ma non stiamo andando poi così male. Le cose andranno meglio, abbiamo gli stessi punti della Juve in Champions e siamo a -3 dal Barcellona nella Liga".