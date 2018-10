Atletico Madrid, ag. Gelson Martins: "Nessun caso, non vuole partire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ulisses Santos, agente dell'esterno offensivo dell'Atletico Madrid Gelson Martins, ha commentato così lo scarso feeling tra il suo assistito e mister Simeone ai microfoni di As: "Gelson ha scelto il progetto dell'Atletico e sa bene che questo è lo step migliore per la sua carriera. Ha ricevuto tante offerte in estate e sapeva bene che cosa avrebbe trovato a Madrid. Siamo in costante contatto col club, che è contento del suo lavoro. Non esiste alcun caso Gelson insomma. Non è vero che ha chiesto di partire". Per il classe '95 ex Sporting CP si contano finora solamente tre presenze in questa stagione.