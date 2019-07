Atletico Madrid, altro affare con il Benfica: Saponjic ha già svolto le visite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il trasferimento multi-milionario (il quarto acquisto più costoso nella storia del calcio, ndr) di Joao Felix, si è realizzata una nuova operazione sull'asse di mercato tra Benfica e Atletico Madrid, con un altro calciatore che passerà dalle Aguias ai Colchoneros. Si tratta del giovane attaccante serbo Ivan Saponjic, classe '97, destinato ad essere il sesto acquisto in questa campagna estiva degli spagnoli, che - si apprende - avrebbero speso una cifra compresa tra i 500mila euro e il milione per rilevarlo, pur riservando al Benfica una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Come informa Mundo Deportivo, la punta 21enne ha svolto regolarmente le visite mediche e si è allenato con i suoi nuovi compagni già oggi, e per l'annuncio ufficiale è ormai solo questione di poche ore.