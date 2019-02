© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione on line di As fa il punto della situazione sull'infermeria dell'Atletico Madrid in vista del prossimo derby di Liga contro il Real. Le buone notizie arrivano principalmente da Godin, da Koke e da Saul: tutti e tre hanno rispettato i tempi di recupero e saranno a disposizione del Cholo Simeone. Ancora qualche dubbio, invece, per Diego Costa: l'attaccante è sulla via del recupero, ma ancora deve recuperare a livello di tenuta fisica.