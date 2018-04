Atletico Madrid, Burgos: “I calciatori hanno saputo trasformarsi in eroi”

Le sue parole in conferenza stampa

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Proteste troppo veementi, insulti all’arbitro e Diego Pablo Simeone espulso dopo appena dieci minuti di Arsenal-Atletico Madrid. Così nel post-partita a parlare è il suo vice, German ‘el Mono’ Burgos, in conferenza stampa: “L’Arsenal è un grande rivale con un grande allenatore. È stata dura, ma i ragazzi hanno lottato in maniera brillante. Espulsione Vrsaljko? È stato sorprendente, ha complicato la partita. Ma i calciatori hanno saputo trasformarsi in eroi. Vincere l’Europa League? Non pensiamo a questo, giochiamo sempre ogni partita come se fosse l’ultima”.