Atletico Madrid, caccia al dopo Hernandez. Sogno De Ligt, c'è Tagliafico

Anche l'Atlético Madrid sulle tracce di Nicolas Tagliafico. L'esterno argentino, pronto a lasciare l'Ajax in estate, è fra i possibili sostituti di Lucas Hernandez, ceduto al Bayern. Alternativa è il brasiliano Alex Telles, ex Inter, oggi al Porto. In agenda anche Ruben Dias del Benfica mentre il sogno è Matthijs de Ligt, sul quale c'è una vera e propria asta internazionale.