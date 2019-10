© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Radio Marca delle voci relative al versamento di 12 milioni di euro da parte del Barcellona nelle casse dei Colchoneros per "chiudere" il discorso relativo alla cessione di Griezmann: "La questione è stata chiusa con quella ridicola multa di 300 euro comminata dalla Federazione. Non parlerò di soldi, ma questo accordo non ha niente a che fare con Griezmann".