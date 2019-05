Atletico Madrid, Cerezo: "Deluso da Griezmann. Non so dove giocherà"

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Central Fox a proposito della decisione di Antoine Griezmann di lasciare il club: "Più che arrabbiato - ha dichiarato il numero uno dei Colchoneros - sono deluso. Qui avrebbe avuto un grande futuro, avrebbe potuto vincere titoli e campionati. Il problema è che non tutti la pensiamo uguale e che dobbiamo rispettare la sua decisione. Non so dove andrà, deciderà lui. E' stata una sorpresa, sono sincero e se fossi stato il suo procuratore lo avrei consigliato diversamente. Chi arriverà? Non ho parlato con Simeone ma la sua volontà sarà decisiva".