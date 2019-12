© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Intervistato da As, il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato così del mercato di gennaio: "Non voglio parlare di obiettivi concreti, anche se i nostri dirigenti stanno sicuramente facendo le loro valutazioni in entrata. Già oggi comunque abbiamo un'ottima rosa, spero che Diego Costa e il resto degli infortunati possano tornare presto. Lemar? Ha la fiducia di tutti noi. Per alcuni calciatori è più difficile adattarsi rispetto ad altri. Lemar è un grande talento, ha qualità e lo dimostrerà", le parole del numero uno dei colchoneros tra possibili acquisti e rumors in uscita.