Atletico Madrid, Cerezo su Griezmann: "Ci saranno conseguenze"

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, è intervenuto sul caso Griezmann durante la conferenza stampa in cui è stato presentato Joao Felix. Il numero uno dei colchoneros non ha usato mezzi termini e ha risposto in maniera molto brusca sulla vicenda: "Se ha firmato a marzo ci saranno delle conseguenze, non so se andrà a Barcellona". L'attaccante francese si allontanerà dai blaugrana? Sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.