Atletico Madrid, Correa dopo il rinnovo: "Orgoglioso della fiducia"

© foto di imago sportfotodienst

L'esterno d'attacco dell'Atletico Madrid Angel Correa ha commentato così il suo rinnovo fino al 2024 coi colchoneros: "Sono orgoglioso del fatto che l'Atletico Madrid continui ad avere fiducia in me. Voglio continuare a crescere come calciatore con questa maglia. Qui sono felice, abbiamo una grande squadra e un grande staff tecnico. Se lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo, possiamo fare un'ottima stagione". Lo riporta il sito ufficiale dei biancorossi.