L’Atletico Madrid è sceso in campo per preparare la sfida di domenica sera contro il Leganes. Angel Correa, in attesa del Milan, continua ad allenarsi con i compagni nonostante la squalifica. Come riportato da AS, Simeone dovrà fare a meno di Diego Costa ma ha recuperato Savic e Morata per una sfida importante e per nulla semplice.