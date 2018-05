Atletico Madrid, dall'Inghilterra confermano: Aguero può tornare

© foto di Imago/Image Sport

Con l'addio quasi scontato di Griezmann e quello certo di Torres, l'Atletico Madrid è a caccia di un colpo a sensazione per rinforzare il reparto avanzato. Secondo il Daily Mail - che conferma le indiscrezioni arrivate ieri dai media spagnoli - il nome buono è un cavallo di ritorno: si tratta di Sergio Aguero, 30 anni, non in ottimi rapporti con Guardiola che spesso, in questa stagione, lo ha lasciato in panchina. Il Kun aveva lasciato l'Atletico nel 2011.