Atletico Madrid, Diego Costa chiama Fabregas: "Da prendere subito"

Diego Costa chiama Cesc Fabregas all'Atletico Madrid: "Se fosse possibile - ha dichiarato l'attaccante ispano-brasiliano a Marca -, lo prenderei subito. Ho un grande rapporto con Cesc, ma per ora non ne ho mai parlato con Simeone". Il centrocampista del Chelsea, in quest'avvio di stagione, ha totalizzato solamente tre presenze.