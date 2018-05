Atletico Madrid, Diego Costa: "Finale importante, ma ora vinciamola"

Le sue parole a Sky

Diego Costa, match-winner dell'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno contro l'Arsenal, è intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che i tifosi ci avrebbero dato tutto, sono stati con noi e in campo lo sentiamo. Siamo tutti molto contenti di arrivare in finale. Era molto importante raggiungerla, l'Atletico ha bisogno di notti come queste, ora però andiamo a vincere a Lione".