Atletico Madrid, Diego Costa finisce nel mirino dell'Al Rayyan

Secondo quanto riportato da As i qatarioti dell'Al Rayyan, fallito il tentativo per Mario Mandzukic, ha messo gli occhi su Diego Costa. Il brasiliano, naturalizzato spagnolo, andrebbe via a gennaio anche se l'Atlético Madrid non sembra intenzionato a privarsi del giocatore a stagione in corso, rimandando ogni decisione all'estate. L'attaccante è legato ai colchoneros fino al 2021.